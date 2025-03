Libertad: Hugo Martínez es el elegido

Libertad se apresta a enfrentar el sábado a Olimpia, en La Huerta, a las 19:30, en un esperado duelo entre los dos mejores equipos del Apertura 2025, en el que local defenderá la punta del campeonato Apertura.

Con la baja de Sanabria por un desgarro, el entrenador repollero Sergio Aquino barajaba tres opciones: Martínez, Hernesto Caballero y Ángel Cardozo Lucena, pero es “Chori” Hugo Martínez el que lleva la delantera.

Una duda a disipar por el “Patito” Aquino es la inclusión o no del juvenil para la bolsa de minutos. Como no existe apremios en este tema y por la importancia del partido, es altamente probable que el conductor liberteño prescinda del sub 20 para incluir a un experimentado, como Marcelo Fernández.

La base liberteña está integrada por: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Vera, Thomas Gutiérrez y Matías Espinoza; Marcelo Fernández, Hugo Martínez, Álvaro Campuzano e Iván Franco; Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz.