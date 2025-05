Otra frenada de Libertad, no pudo con Tembetary en la igualdad sin goles

Decreciente nivel del Gumarelo

Libertad nuevamente dejó escapar la oportunidad de extender su ventaja en la tabla tras igualar sin goles anoche ante un Tembetary que hizo su negocio al sacar un punto de La Huerta.

Lea más: Ameliano golpea con lo justo en La Visera

Ese nivel alto en el que el Guma era arrollador y contundente poco y nada se está viendo ahora con su decreciente juego, pese a tener los mismos protagonistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera mitad no tuvo muchas acciones que podrían determinar un claro dominador del juego, porque a Libertad, si bien tenía más la posesión del balón, le costaba profundizar y generar situaciones propicias para desnivelar el marcador a su favor.

En cuanto a Tembetary, la idea era clara, aguantar todo lo que se pueda en el fondo y salir de contragolpe, solo que no podía solventar ese diseño, ya que tenía mediocampistas con características más defensivas y lentas para lo que requería, el único habilidoso y encarador fue el Pony Esteche, pero que no pesaba en la ofensiva y no conseguía conectar con Pérez en la parte de final de las pocas jugadas que lograron arriba.

Un disparo de Álvaro Campuzano entrando al área y que pasó muy cerca del poste de Jorge Chena fue lo más peligroso del equipo de Aquino que insistía por el sector derecho con Super Ramírez, pero este no estaba tan fino ni para cubrir la marca ni para los pases o centros que generen algo de peligro en el área del rival.

En la segunda etapa, Aquino recurrió a variantes, Marcelo Fernández y Roque fueron para sumar en ofensiva, pero el bajo rendimiento, tal vez por cansancio, por parte de Chori Martínez y Melgarejo hizo que el juego no sea más intenso y certero a la hora de crear jugadas en búsqueda de abrir el marcador.

“Tembe” sacó adelante a su equipo mediante la experiencia de Rodrigo Rojas y Édgar Ferreira, quienes manejaron tanto el orden defensivo como los intentos de contragolpes, pero la velocidad no era parte de su estrategia.

Libertad intentó con más fuerza que con juego lograr la diferencia que no se dio y quedó con el cuarto encuentro sin poder ganar para que otros festejen.

Paraguayos: La cartelera de coperos

Luego de una breve pausa de una semana, los clubes paraguayos volverán a aparecer en competencia a partir de mañana al jueves en partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos, tanto de la Copa Sudamericana como de la Libertadores.

Sudamericana

Guaraní y Luqueño aparecen en la cartelera en los juegos de mañana. El Legendario juega en Potosí contra Nacional (19:00), y el Auriazul recibe a Godoy Cruz, en La Huerta, también a las 19:00.

Libertadores

En esta competencia, el calendario quedó así: Cerro Porteño vs. Palmeiras, miércoles a las 21:30, en La Nueva Olla.

Vélez Sarsfield vs. Olimpia, el jueves en Buenos Aires (19:00) y Talleres vs. Libertad, jueves en Córdoba, a las 19:00.