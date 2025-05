Sorpresa “General” contra Olimpia

Experimento con un alto costo

La postura de General Caballero fue muy buena, independientemente al arranque impetuoso de Olimpia que parecía llevarse todo por delante, pero se quedó en el intento.

Tras el necesario ajuste de rosca, el Rojo neutralizó el juego y luego lo inclinó a su favor, algo que no resulta sencillo frente a un grande. La clave fue imponerse en el mediocampo, con orden y energía para ganar las divididas.

La línea de tres franjeada no pega ni con chicle. Fabián Bustos insiste con ese dibujo táctico que requiere mucho entrenamiento y el mínimo error se paga caro. Como venía logrando resultados relativamente positivos, su experimento pasaba a ser una cuestión anecdótica. Al registrarse la derrota, vienen los cuestionamientos. Y Olimpia no es Manta FC para estar probando a ver si alguna idea prende o no.

El conductor del Expreso propició el debut Alan Ledesma, de 16 años. Como el chico no se asentaba, debió hacer hecho el correctivo sobre la marcha, no dejar pasar toda una etapa, cerrada con dos goles abajo.

Luego de un par de avisos de Clementino González se produjo el primer golpe “militar”. Saque manual de Molinas, disputa aérea que genera un rebote que cae en dirección de Clement, con pivoteo y asistencia a Teo Arce, cuyo disparo se desvió en Alfonzo y dejó fuera de acción a Olveira.

Estupor en Villa Elisa, más aún cuando Clementino clavó un cabezazo en medio de los argentinos López y Pratto para duplicar la ventaja del efectivo General Caballero.

Con el triple cambio realizado para la complementaria, la conformación de la zaga tradicional de cuatro y el ingreso de habituales titulares, Olimpia tuvo un mejoramiento, aunque de nuevo se fue apagando. Un plantel cansado por la doble competencia.

El tablero se pudo mover si no fuese por las posiciones adelantadas bien marcadas que impidieron el descuento de Iván Leguizamón y un penal cometido al mismo platinado.

Bien parado atrás, el Rojo mallorquino tuvo espacios para contragolpear. Era cuestión de animarse nada más. En una de las salidas se dio la conexión entre los frescos Machuca y Amarilla para la cesión a Teo, quien al volver a establecer la “ley del ex” pudo configurar la histórica goleada para General Caballero, que se merecía esta alegría.

Bustos: “Un partido muy malo”

“No me gusta buscar excusas, no quiero poner pretextos”, expresó el entrenador de Olimpia, Fabián Bustos (56 años), tras la dolorosa caída por 3-0 sufrida ayer en Villa Elisa contra General Caballero JLM. El profesional reconoció que tuvieron un mal partido, reflejado en el marcador.

“Es el primer partido que perdemos. Parece que tenemos una mochila de partidos y es el primero que se pierde”, indicó el argentino, quien llevaba dos victorias y tres empates con el Expreso Decano.

Abordado sobre el cuestionado dibujo táctico, Bustos mencionó: “Con línea de tres ganamos el clásico”, dando a entender que ese no es el motivo por el que se produjo el revés.

“Jugamos un partido muy malo. No deberíamos tener tantos errores y hoy los tuvimos. Muchos jugadores no estuvieron al nivel que venían mostrando. Falta mucho trabajo en todas las líneas. Cuando haya más tiempo de trabajo se mejorará”, señaló.

Olimpia jugará un partido clave el miércoles contra Peñarol, en Montevideo (19:00), por la Copa Libertadores.