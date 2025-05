Guaraní, con prueba de fuego en La Caldera

El estadio Libertadores de América, popularmente conocido como La Caldera del Diablo, albergará el “match” entre Independiente de Avellaneda y Guaraní, al que el representante paraguayo llega disminuido por las lesiones, pero con la ventaja de contar con dos puntos más que su rival de turno, por lo que un empate le permitirá continuar en la punta y afrontar la última fecha contra Boston River (el miércoles 28), con posibilidades de acceder en forma directa a la siguiente instancia del certamen en el que lleva dos victorias y dos empate, más el triunfo del filtro local contra 2 de Mayo.

Lea más: Independiente-Guaraní, duelo decisivo

La ausencia más sentida es la del portero uruguayo Martín Rodríguez, sustituto de Gaspar Servio, lesionado de gravedad contra el boliviano Nacional Potosí.

El golero oriental se encuentra con una dolencia muscular que le impedirá estar en este importante encuentro. Por segunda vez consecutiva, Francisco Arce incluirá al chico Marcos Giménez, de 20 años, que si bien no tuvo responsabilidad en los goles de Cerro Porteño (2-0) por el torneo local, no pudo transmitir la seguridad necesaria a su defensa en un puesto sensible, como sí otorgan los guardametas de mayor fogueo.

Guaraní deberá emplearse a fondo para salir bien parado contra el club con más títulos de la Copa Libertadores (7), al que le ganó en la primera rueda por 2-1.

* Posiciones, Grupo A: Guaraní 8 puntos, Nacional Potosí 7, Independiente 6 y Boston River 4.