Ameliano vs. Cerro Porteño minuto a minuto en vivo

Sportivo Ameliano y Cerro Porteño disputan hoy la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. En simultáneo con Olimpia vs. Libertad y Atlético Tembetary vs. Guaraní, la V Azulada y el Ciclón juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño minuto a minuto

18:30 Ameliano con once definido

El entrenador Humberto García presentará el siguiente equipo para enfrentar a Cerro Porteño: Miguel Martínez; Víctor Salazar, Cléver Ferreira Ñamandú, Francisco Báez y Marcos Martinich; Fredy Vera, Diego Barreto Lara, Giovanni Bogado y Sergio Fretes; Allan Wlk y Elías Sarquis. ¡Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube!

🏆| 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓 - 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟐𝟎



📝 Plantel confirmado ante el Club Cerro Porteño



⭐#𝐋𝐚𝐕𝐚𝐳𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚⭐ pic.twitter.com/w7qPnim0Mm — 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 (@ClubSpAmeliano) May 21, 2025

18:30 Cerro Porteño con equipo confirmado

El entrenador Diego Martínez anuncia el siguiente once para medirse con Sportivo Ameliano: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Diego León; Federico Carrizo, Matías Pérez, Robert Piris da Motta y Juan Manuel Iturbe; Jonatan Torres y Sergio Araújo. ¡Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube!

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Ameliano ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/K63FoFxBRM — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 21, 2025

18:30 ¿Qué necesita Cerro Porteño para campeonar?

Cerro Porteño es el único de los perseguidores que descontó puntos a Libertad y quedó a solo 3 unidades cuando hay 9 por disputar. El Ciclón sueña con el título, pero no depende de sí.

18:15 La combinación que consagra campeón a Libertad

Libertad tiene la primera oportunidad de conquistar el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, pero no depende de sí mismo. Cerro Porteño, el escolta, y Guaraní, el tercero, juegan en simultáneo.

18:00 La definición del Apertura, por ABC Cardinal

Libertad, Cerro Porteño y Guaraní juegan en simultáneo por la fecha 20 del torneo Apertura 2025. El fútbol paraguayo puede coronar al primer campeón de la temporada y lo vivís en vivo con el Cardinal Deportivo.

17:45 Olimpia vs. Libertad, la primera chance...

Olimpia y Libertad disputan hoy una nueva edición del clásico blanco y negro. El Decano y el Gumarelo juegan por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, en simultáneo con Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní.

17:30 Guaraní, ganar y esperar por las derrotas de...

Guaraní enfrenta a Atlético Tembetary por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El partido es en simultáneo con Olimpia vs. Libertad y Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño.

17:15 Cerro, obligado a ganar y ¡alentar por Olimpia!

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Azulgrana juegan en simultáneo con Libertad vs. Olimpia y Atlético Tembetary vs. Guaraní.

17:00 ¿A qué hora juega Ameliano vs. Cerro?

Sportivo Ameliano y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. A qué hora empieza el partido.