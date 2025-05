La combinación que consagra campeón el miércoles a Libertad

Libertad tiene la primera ocasión de gritar campeón en el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo llega a la antepenúltima fecha con 3 puntos de ventaja sobre el segundo Cerro Porteño y 5 unidades de diferencia sobre el tercero Guaraní. El Repollero, líder con 37, no depende de sí mismo, razón por la que debe combinar resultados.

Lea más: Libertad, Cerro Porteño y Guaraní, en simultáneo por la fecha 20

La vigésima ronda del primer certamen de Liga de la temporada programó a los primeros tres de la tabla de posiciones en simultáneo: Olimpia vs. Libertad en el Defensores del Chaco; Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en estadio a confirmar y Atlético Tembetary vs. Guaraní en el Luis Alfonso Giagni serán el miércoles 21 de mayo, a las 19:30, hora de Paraguay.

Los dirigidos por Sergio Aquino están obligados a ganar para soñar con una consagración anticipada. Pero a la vez, necesitan que el Ciclón pierda contra la V Azulada y que el Aborigen no triunfe ante el Rojiverde. Así, serán 6 puntos de ventaja sobre el Azulgrana y 7 u 8 unidades con respecto al Aurinegro cuando restarán solo 6 por disputar (fechas 21 y 22).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fútbol paraguayo: La tabla de posiciones del torneo Apertura

Libertad y Cerro Porteño: igualdad de puntos

Si Libertad y Cerro Porteño igualan en la tabla de posiciones, el campeón es el Gumarelo. El Reglamento de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) señala que en el caso de paridad de puntos, el primer criterio de desempate es el duelo entre sí, normativa en que el Repollero tiene ventaja luego de empatar 2-2 en La Nueva Olla y ganar 1-0 en La Huerta.