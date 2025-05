Grito de pelea: Guaraní no se rinde y vence 2-1 a Luqueño

Ejecución acertada del plan

Guaraní realizó un plan bien ejecutado en sus últimos dos compromisos realizando variantes obligadas por lesión, pero resultó acertado al lograr triunfar nuevamente anoche 2-1 sobre Sportivo Luqueño, lo que significó ponerse a un solo punto del líder y llevar la definición a la última fecha.

En la primera mitad el Aborigen comenzó despacio sin mucha prisa, pero tratando de imponer su juego, específicamente en el medio con Manzur, Maíz y Céspedes, quienes trataban de filtrar pases para las proyecciones de los laterales Maidana y Aquino.

Pero este juego era bien contenido hasta ese momento por Pirayú Benítez, quien con sus limitaciones, es el más sacrificado en el elenco auriazul. Llegando a la parte final de la etapa una gran jugada de Iván Ramírez provocó una falta al borde del área.

Del tiro libre se encargó Agustín Manzur, quien prefirió colocar el balón al palo del portero debutante Francisco Mongelós, remate que no pudo desviar y lo que significó el primero del partido.

Un golpe duro para el Sportivo que sigue sin levantar cabeza, pese a tener a Julio César Cáceres como nuevo estratega, solo quiere que este semestre finalice para olvidar todo lo acontecido y comenzar de nuevo.

Volviendo al cotejo, más allá del gol, Guaraní no era un conjunto dominante, tuvo errores, pero no afectaron el marcador ya que los ofensivos González y Pérez no fueron efectivos.

En la segunda mitad, el conjunto aurinegro volvió a golpear temprano, tras una gran jugada de Maíz, quien eludió a tres rivales por el sector derecho, ganó la posición, ingresó al área y metió un centro hacia atrás para que solo llegue Diego Fernández para sacar el remate potente, que con mucha fortuna para él se desvía levemente en el central Maldonado que deja descolocado al arquero y marca el 2-0.

Luqueño en su reacción llegaría al descuento sobre el final mediante un tiro de esquina de Rodi Ferreira que encontró a Walter González para anotar, pero que ya fue tarde para igualar.