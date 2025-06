Olimpia cierra su pobre semestre igualando con Recoleta FC

El primer tiempo fue bastante discreto y aburrido, a pesar de que Recoleta mostró una ligera superioridad en los primeros diez minutos, merodeando el área franjeada con cierta insistencia, su ímpetu se diluía al llegar a tres cuartos de cancha. Carecieron de la contundencia ofensiva necesaria para transformar esas aproximaciones en peligro real. Con el paso de los minutos, Olimpia tomó la iniciativa, pero tampoco logró desequilibrar, su principal carta en ataque, Iván Leguizamón, fue bien maniatado por la defensa rival, y la aparición de Luis Abreu se vio anulada por la falta de apoyo tanto de los delanteros como de los volantes.

Los laterales franjeados también se mostraron inactivos en ataque. Rodney Redes no logró generar su habitual desequilibrio por la banda derecha, y las asociaciones ofensivas brillaron por su ausencia. Como desde que llegó, mano del entrenador Fabián Bustos aún no se hacía sentir en el esquema del equipo. A pesar de una presión gradual sobre el campo contrario, la falta de profundidad fue una constante. Lo más cercano al gol en esa primera mitad fue un remate lejano de Richard Ortiz. El capitán recibió un pase rasante de Iván Leguizamón en la frontal y, ante la presión de Alejandro Silva, conectó un zurdazo de primera que se estrelló en el larguero.

Cuando el partido superaba la media hora, el joven lateral Matías Argüello fue expulsado con roja directa por un pisotón sobre el tobillo derecho de Hugo Sandoval. Si bien el árbitro David Ojeda inicialmente le había mostrado solo la tarjeta de amonestación, la intervención del VAR, a cargo de Derlis López, resultó crucial. Tras la revisión, Ojeda revirtió su decisión y mandó al defensor a las duchas justo cuando comenzaba a afianzarse en el costado derecho. Esta expulsión no solo dejó a Olimpia con un hombre menos, sino que también significó la pérdida de su jugador Sub 20, complicando la obligación de sumar 65 minutos de juego en el cierre del torneo. Sin embargo, a pesar de la superioridad numérica, el Canario no supo cómo aprovecharla, ni en el desarrollo del juego ni, mucho menos, para reflejarla en el marcador.

En la segunda mitad, Recoleta FC tuvo una oportunidad inmejorable para adelantarse en el marcador. La jugada se gestó con un pase elevado de Blas Medina que rompió las líneas defensivas, habilitando a Alejandro Silva en zona de influencia. El charrúa, con gran visión, dejó a Hugo Sandoval de cara al gol. Sin embargo, en lo que pareció un “penal con pelota en movimiento” y de frente a la portería, el ex atacante del 3 de Febrero de Ciudad del Este elevó su remate, desperdiciando una clara chance de ponerse al frente en un partido que había sido escaso en situaciones de riesgo.

Con los cambios ofensivos, Recoleta intensificó su ataque, buscando capitalizar la superioridad numérica y volcar el juego peligrosamente sobre la portería franjeada. Sin embargo, las intervenciones del arquero Gastón Olveira fueron clave para mantener el marcador en cero. En la oportunidad más clara, el portero uruguayo le ahogó el grito de gol a Édgar David González con un gran achique cuando este se encontraba de frente a la portería. En otra llegada, Lucas González ejecutó un tiro combado que rozó el poste derecho del guardameta. Por su parte, Olimpia, carente de inventiva, solo generó peligro con un disparo lejano de Jesús Abel Paredes, quien, tras un rechazo de Marcos Pereira, conectó un zurdazo que pasó cerca del larguero.

Cuando el reloj marcaba el primer minuto de adición, una gran polémica encendió la fría mañana en Villa Elisa. El atacante de Olimpia, Erik López, encaró dentro del área y fue derribado por Hernán Pérez, el árbitro inicialmente sancionó la pena máxima, pero minutos después fue llamado por Derlis López en el VAR. Tras la revisión, se tomó la errónea decisión de anular el penal, a pesar de que el extremo recoletano, una vez eludido, impidió el paso del atacante de Olimpia estirando su pierna izquierda. El partido se cerró con el marcador en blanco, un resultado que sella un primer semestre para el olvido para Olimpia, dejándolo con las manos vacías. Por su parte, Recoleta no pudo alcanzar su objetivo de sumar los 30 puntos, meta inicialmente planteada por su entrenador Jorge González Frutos.