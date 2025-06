Olveira, autocrítico con el semestre: “El Balance es negativo”

Gastón Olveira, arquero de Olimpia, se mostró sumamente autocrítico al analizar el rendimiento del equipo en el primer semestre de 2025. “El balance es negativo, no logramos campeonar, no logramos pasar de fase de grupos de la Copa Libertadores. El balance es negativo y hay que ser realistas”, sentenció el portero, evidenciando la frustración por los objetivos no alcanzados.