Olimpia y Cerro Porteño no se sacan ventaja en el Superclásico Femenino

El encuentro no tardó en encenderse y ofrecer emociones. Apenas iniciado el partido, fue el conjunto franjeado el que golpeó primero, desatando la alegría en su parcialidad. La jugada que abrió el marcador nació de un balón elevado al campo contrario por Celeste Aguilera. El pase encontró a Griselda Garay, quien con un taco oportuno habilitó de cara al gol a Amada Peralta. Con gran precisión, Peralta acomodó el esférico al costado derecho de la portera Lucilene Rodrigues, inaugurando así el tanteador.

Sin embargo, la ventaja olimpista no duraría mucho. Antes de alcanzar la media hora de juego, las azulgranas encontraron la paridad de una manera algo fortuita. Tras un tiro de esquina ejecutado por Camila López, Giuliana Quiñónez conectó un cabezazo que, inicialmente, no parecía llevar mayor peligro. No obstante, en un intento de despeje, la defensora Tania Riso descolocó a su propia arquera, Lucilene Rodrigues, y terminó introduciendo el balón en su propia portería, sellando el 1-1 que sería definitivo en este Superclásico.

Con este resultado, Olimpia consigue su primera paridad en lo que va del Torneo Anual Femenino, un punto que, pese a no ser una victoria, le permite mantenerse firme en la cima de la clasificación con un total de 46 puntos. La campaña franjeada sigue siendo sobresaliente, con 15 triunfos, este único empate y apenas una derrota hasta el momento. Por su parte, las azulgranas de Cerro Porteño se mantienen en el tercer lugar de la tabla, ubicándose por debajo de Olimpia y Libertad. Acumulan 39 unidades, fruto de 12 victorias, tres empates y dos derrotas en su casillero.

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitra: Zulma Quiñonez. Asistentes: Claudia Delvalle y Liz Estigarribia. Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

Cerro Porteño: Lucilene Rodrigues; Karen Hermosilla, Ana Morais, Giuliana Quiñónez y Camila López; Yanina Sosa, Ana Fleitas (79′ Kiara Guanes), Laura Romero (66′ Naara Cabañas) y Valeria Benítez (79′ Luján Ocampos); Antonia Riveros (29′ Ruth Miño) y Jazmín Pintos. D.T.: Sady García.

Olimpia: Isabel Ortiz; María Segovia, Tania Riso, Amada Peralta y Celeste Aguilera (61′ Maité Mussi); Griselda Garay, Nabila Perruchino (79′ Agustina Varela), María Portillo (46′ Claudia Martínez) y Yanina González (79′ Alison Bareiro); Pamela Villalba (29′ Danna Garcete) y Liz Barreto. D.T.: Juliana Mojescyk.

Goles: 25′ Tania Riso (c/s/v) (CP); 8′ Amada Peralta (O). Amonestadas: 18′ G. Quiñónez, 30′ C. López (CP); 2′ G. Garay, 45′ A. Peralta (O).

Otro resultado de la jornada sabatina

* En el estadio Ka’arendy, General Caballero JLM 2-Sportivo Trinidense 3. Goles: 53′ Luana Ortiz, 80′ Luz Godoy (GC); 40′, 84′ y 93′ Mariana Pion (ST).

El programa de mañana

* A las 08:00. Nacional/Humaitá vs. Sportivo Ameliano, en el estadio CARDIF. Árbitro: Alejandro Ramírez. Asistentes: Camila Escobar y Noelia Cabrera. Cuarta árbitra: Adriana Barrios.

* A las 10:00. Libertad vs. Atlético Tembetary, en el estadio CARDIF. Árbitra: Ana Fretes. Asistentes: Dalma Rodríguez y Juan Cardozo. Cuarta árbitra: Alicia Benítez.

* A las 17:00. Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño, en el estadio CARDIF. Árbitra: Carmen Gómez. Asistentes: Pamela González y Carmen Segovia. Cuarta árbitra: Teresita Ojeda.

* A las 19:15. Recoleta FC vs. Guaraní, en el estadio CARDIF. Árbitra: Gabriela Arce. Asistentes: Rossana Salinas y Liz Aguirre. Cuarto árbitro: Willian Gómez.