Rodrigo Morínigo vuelve a sus raíces en Lambaré y motiva a los futuros talentos

Morínigo expresó su profunda satisfacción por regresar al lugar que lo vio crecer: “Una satisfacción muy linda reencontrarme con la cancha donde empecé todo. Creo que algo muy lindo para mí es estar acá después de años y como te dije una satisfacción muy linda. Le debo mucho, gracias a Puerto Pabla hoy estoy jugando en la primera división del fútbol paraguayo”.

El guardameta compartió con los chicos el recorrido de su carrera, desde sus inicios en la escuela de fútbol de Puerto Pabla. “Empecé acá en la escuela de fútbol, después fui a Olimpia escuela de fútbol, después de ahí me fui a las inferiores de Olimpia, de ahí me fui a las inferiores de Carapeguá, a la Sub-15 y para la Sub-16 el entrenador Roberto Paredes con el preparador de arqueros Claudio Ibarra me llevaron a Club Libertad”, relató Morínigo, destacando la importancia de cada etapa en su formación.

Con el título de campeón bajo el brazo, Morínigo no ocultó su deseo de regresar a la Selección Paraguaya. “Sí, claro que sí, todo jugador quiere volver a su selección, a vestir la camiseta de la selección, creo que este año tuve un excelente torneo, fui el mejor arquero del torneo de Apertura y seguiré trabajando para ser tenido en cuenta en la selección”, afirmó.

Finalmente, el portero campeón dejó un mensaje claro y potente a los jóvenes: “El sueño, creo que hay que perseguir sus sueños, no es fácil, tienes muchas cosas ahí por dejar, cuando sos joven te gustan muchas cosas, pero tenés que dejar de lado eso para seguir tu sueño, esforzarte, levantarte de temprano, entrenar a full y cosas así”.

La Academia del Club Sportivo Puerto Pabla, que participa en la Liga Lambareña de Fútbol, cuenta con los entrenadores Lorenzo Báez y Valerio Ovando a la cabeza. Este último, además de ser el presidente del club, fue entrenador de Rodrigo Morínigo desde que tenía apenas 6 años, marcando un vínculo especial que perdura en el tiempo.