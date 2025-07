El calendario de la segunda fase de la Copa Paraguay

La séptima edición del torneo de integración de la APF ya ha visto en acción a un total de 47 equipos en su etapa inicial. En ella participaron los 18 elencos de la Primera División B, los 12 equipos de la Primera División C, y 17 representantes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). Ahora, con la entrada de los equipos de la segunda categoría del fútbol paraguayo, la Copa Paraguay se prepara para vivir cruces apasionantes y la siempre latente posibilidad de sorpresas en el camino hacia la gran final.

El calendario de partidos de la segunda fase

* Martes 08 de julio, a las 13:00. Nacional - Yby Yaú vs. Fernando de la Mora, en el estadio La Catedral de San Estanislao. A las 15:30. General Artigas de Curuguaty vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes, en el estadio Isidro Roussillón de Villa Hayes. A las 18:00. Humaitá de Mariano Roque Alonso vs. Independiente de Campo Grande, en el estadio Isidro Roussillón de Villa Hayes.

* Miércoles 09 de julio, a las 13:00. Sport Colonial vs. Guaraní de Fram, en el estadio Municipal de Carapeguá. A las 15:30. 24 de Setiembre de Areguá vs. 1° de Marzo de Fernando de la Mora, en el estadio Próculo Cortázar de Areguá. A las 18:00. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Municipal de Carapeguá.

* Jueves 10 de julio, a las 13:00. Atlético Juventud de Loma Pytã vs. Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos, en el estadio Liga Caaguazú. A las 15:30. Deportivo Minga Guazú vs. Rubio Ñu, en el estadio Liga Caaguazú. A las 18:00. Deportivo Unión de Villa Hayes vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Facundo Deleón de Villa Hayes.

* Martes 15 de julio, a las 13:00. Pilcomayo de Mariano Roque Alonso vs. 1 de Enero de Nueva Colombia, en el estadio Tomás Beggan Correa de barrio Ricardo Brugada. A las 15:30. General Díaz de Luque vs. Deportivo Santaní, en el estadio La Catedral de San Estanislao. A las 18:00. Atántida vs. Resistencia, en el estadio Tomás Beggan Correa.

* Miércoles 16 de julio, a las 13:00. Sportivo Oliveño de Villa Oliva vs. Sportivo Limpeño, en el estadio Villa Alegre de Encarnación. A las 15:30. General Caballero de Campo Grande vs. Encarnación FC.

* Jueves 17 de julio, a las 13:00. Torres Cué de Paso Yobái vs. River Plate, en el estadio Parque del Guairá de Villarrica. A las 15:30. Silvio Pettirossi vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Próculo Cortazar de Areguá. A las 18:00. 12 de Octubre de Itauguá vs. Guaireña FC, en el estadio Parque del Guairá de Villarrica

* Miércoles 23 de julio, a las 13:00. Fortín Nanawa de Mariscal Estigarribia vs. Tacuary FBC, en el estadio Paz del Chaco de Filadelfia. A las 15:30. Sportivo San Pedro de Itapúa vs. Sol de América, en el estadio Municipal de Carapeguá.

* Jueves 24 de julio, a las 18:00. Martín Ledesma de Capiatá vs. 12 de Junio de Villa Hayes, en el estadio Facundo Deleón de Villa Hayes.