El Gallo canta fuerte al final: 2 de Mayo derrota 3-2 a Luqueño

Fuerza auriazul vencida por los errores

El Sportivo 2 de Mayo pudo manejar la embestida de Luqueño, que si no hubiese cometido los errores de la expulsión de Benítez, que derivó en un penal, el Auriazul tendría otro destino, pero no ocurrió y el Gallo remontó para quedarse con los tres puntos.

Lea más: La Academia, con cátedra de efectividad

La primera mitad se cargó de varios condimentos, con penales, goles, una expulsión y hasta un jugador que fue derivado al hospital por precaución.

El trámite en la Terraza fue intenso en el inicio con buena disputa entre ambos hasta que Luqueño fue inclinando a su favor la balanza con mejor posición y precisión a la hora de generar jugadas en ofensiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una de esas jugadas el desborde de Julio Báez metió el centro que fue accidentalmente por la mano del defensor Sosa y el juez Benítez no dudó y sancionó la pena máxima. Chico Díaz ejecutó el tiro, pero fue atajado por Ángel Martínez y de rebote nuevamente Díaz para establecer el 1-0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo parecía a favor del elenco auriazul, que tenía el control y la ventaja hasta que fue expulsado Pirayú Benítez, que de forma irresponsable fue con el codo arriba sobre Rodrigo Ruiz Díaz para cometer un penal, y ganarse la segunda amarilla.

Ruiz Díaz fue sacado en ambulancia y derivado a un centro asistencial por precaución por un trauma cervical, diagnóstico extraoficial. Del penal se encargó Elías Alfonso, quién igualó las cosas.

Luqueño pese a la desventaja igual apretó sobre el final de la etapa y consiguió otro contragolpe que fue bien manejado y definido por Jonathan Ramos. Con todas esas emociones culminaba el primer periodo.

En la segunda etapa fue con todo el Gallo y rápido conquistó el empate por intermedio de Franco Aragón, tras un descuido de la defensa luqueño, sacando un derechazo para la igualdad.

Una gran jugada de Elías Alfonso en el área luqueña habilitó a Brahian Fernández para concretar el tercero y sentenciar el triunfo del local. Con muchos nervios tuvo una última luqueño con Villalba, quien no pudo definir y que posterior a esa jugada fue expulsado por protestar. Triunfo sufrido del Gallo en el norte, la primera del 2025 en su corral.

Protagonistas: Distintos puntos de vista

El centrocampista del 2 de Mayo Elías Alfonso comentó que el triunfo vino bien para retomar energía en el campeonato: “Nos viene muy bien hace tiempo que no ganábamos y lo de hoy (ayer) fue una emoción muy grande, pero lo malo sabemos que no dura para siempre y fue el momento de romper eso. Pasamos por muchas cosas difíciles en el partido pero todos dijimos que de hoy no se podía pasar y lo sacamos adelante, por lo que estoy orgullo de mis compañeros”.

Por su parte, el mediocampista ofensivo de Luqueño Jonathan Ramos fue duro a la hora de criticar el arbitraje: “Lastimosamente no nos salió, pero desde que inició hasta que finalizó el partido, lo del árbitro fue inentendible, dos expulsiones, demasiadas amarillas, estas cosas son lo que el fútbol paraguayo ofrece, árbitros miserables, que no están capacitados para arbitrar y el resultado es esto nos arruinan nos hacen pelear y no nos deja disfrutar del fútbol”. “El árbitro incidió, pero bueno, son cosas que pasan”, agregó.