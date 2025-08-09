Alerta Cerro: Estudiantes ganó, también es líder y está en racha

Estudiantes de La Plata registró el jueves la tercera victoria consecutiva en el torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. El Pincha, con Santiago Arzamendia en el banco de suplentes y sin ingresar, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia de Iván Villalba y Alex Arce y momentáneamente es único puntero del Grupo A con 9 unidades.

Fabricio Pérez adelantó al dueño de casa a los 8 minutos. Leandro González Pirez, procedente de River Plate como uno de los refuerzos para la segunda parte del año, aumentó la ventaja a los 40′. En la complementaria, quedó con diez por la expulsión de Gastón Benedetti a los 92′ y dos más tarde, el colombiano Sebastián Villa descontó de penal.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez ampliaron la racha de triunfos a puertas del primer partido frente a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. A diferencia del Ciclón, que juega hoy ante Nacional por el torneo Clausura 2025, los argentinos tendrán cinco días de descanso antes de la ida de la serie continental en La Nueva Olla.

Luego de arrancar el semestre perdiendo la Supercopa Internacional 2-0 contra Vélez Sarsfield en el Libertadores de América-Ricardo Bochini y sufrir una nueva derrota en el estreno del campeonato 1-0 con Unión de Santa Fe en el 15 de Abril, Domínguez y compañía vencieron 2-1 a Huracán de local, 1-0 a Racing de visitante y 2-1 a la Lepra mendocina de los paraguayos.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿cuándo y dónde?

Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata disputarán la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 el miércoles 13 de agosto: el partido será a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. La revancha está marcada para una semana después, a la misma hora, en el estadio Uno de La Plata. El ganador medirá a Flamengo o Internacional de Porto Alegre.