General Caballero JLM: Fiesta completa, con homenaje a los niños y victoria de remontada

Cada menor recibía al ingreso al estadio Ka’arendy su numerito para los sorteos. Allí, los pequeños llevaron balones, camisetas del General Caballero y dinero en efectivo.

Además, una casa de electrónica se adhirió a la fiesta al promover remates de penales con interesantes premios. De este evento participaron los jóvenes, que también formaron parte de la gran fiesta de la “familia militar”.

La sonrisa fue total porque el Rojo mallorquino, que iba perdiendo por dos goles contra Ameliano, experimentó un vuelco espectacular para lograr su segundo triunfo en el torneo Clausura mediante las conversiones de Clementino González, Richard Salinas y Ronald Roa.

“Realmente fue una fiesta total, más con el resultado auspicioso. Fue redondito”, expresó el presidente de la institución altoparanaense, Dr. Julio César Aldama.

Por la octava fecha, General Caballero enfrentará el próximo viernes a Recoleta FC, en el estadio de Independiente de Campo Grande, a las 18:30.