General Caballero JLM 3-Ameliano 2: Reacción “militar” con autoridad

Los ingresos de Clementino y Teo Arce, las claves

El primer tiempo mostró un práctico Ameliano, que utilizaba las bandas para dirigir el peligro hacia la portería local. El costado derecho fue el lado predilecto donde activaba Fredy Vera, quien propició el primer avance que concluyó con el cabezazo de Sarquis, que pasó cerca del poste derecho.

También de los saques manuales, el visitante sacaba provecho. De esa forma se originó el tanto de apertura: el lateral ejecutado por Benítez fue a la posición de Elvio Vera, quien avanzó en diagonal, prolongó el avance Fredy y este metió el centro entre el zaguero González y el portero Wastowski, donde apareció Sarquis para conectar con la portería en blanco.

Antes de llegar a la media hora de partido, la V azulada duplicó la diferencia con el tanto nacido en otro lateral de Benítez, que llegó hasta Sarquis, quien buscó un pie amigo frente a la portería, pero encontró la deficiencia de Molinas, el lateral no pudo despejar el esférico, que le quedó a Elvio Vera, y este castigó la pasividad.

El ingreso de Clementino le dio más peso a la ofensiva local, y fue respaldado por la inclusión de Teo Arce en la complementaria; movimientos esenciales que contribuyeron a la gran reacción del Rojo mallorquino. El atacante dio muestra de su gran calidad, cambiando la orientación del esférico con un cabezazo a contrapierna de la posición del portero Martínez, para acortar la distancia.

Llegando al último cuarto de hora, un tiro libre de Arce encontró dentro del área a Clementino, quien se elevó y conectó el cabezazo que tuvo la floja respuesta de Martínez, quien desvió el esférico a la posición de Salinas, quien terminó definiendo con el arco en blanco. En el tercer minuto de adición, Teo Arce desbordó de “prepo” por la banda izquierda y metió el centro de zurda al primer palo, donde apareció Roa, quien de cabeza, en su primer contacto con el esférico, terminó certificando la gran reacción.

Clementino González: “Merecíamos este triunfo”

La gran figura de la tarde, Clementino González, expresó: “Quería seguir festejando con los compañeros, nos merecíamos este triunfo. Lo intentamos desde que empezó el partido, lastimosamente nos encontramos con dos goles abajo muy temprano, pero seguimos remando y terminamos consiguiendo el triunfo”

El delantero se refirió a la gran reacción que tuvieron en la complementaria: “Hablamos en el vestuario que teníamos que salir a por todo. Se notó eso en el segundo tiempo y conseguimos los tres puntos que son muy importantes para nosotros. Contento por este triunfo, vamos a seguir trabajando, sabemos que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible y vamos a seguir trabajando para eso”.

* Noble gesto. General Caballero homenajeó a los menores en el festejo anticipado del Día del Niño (el sábado 16). El club sorteó pelotas, camisetas y 10 premios individuales de 500.000 guaraníes.