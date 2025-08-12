Joelson, con debut triunfal en Luqueño

El chico Joelson Gamarra, de la compañía Cañada Garay de Luque, formado en el Sportivo Luqueño, ingresó al minuto 73 en sustitución de Walter González en el partido del pasado sábado contra Tembetary, en el estadio Luis Salinas, en Itauguá. Los auriazules triunfaron por 5-1.
Joelson, cuyo prematuro estreno profesional se da gracias al reglamento que obliga a los clubes la participación de juveniles, es sobrino del exfutbolista iteño Raúl Alberto Arviniagaldez, quien militó en Luqueño en el 2004.