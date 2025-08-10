Luqueño arma una fogata del árbol caído

Nómadas agonizan en Primera

Fue un arranque ideal para Luqueño, embocar en la primera carga, antes del minuto. Tembetary había ido al ataque de movida y se desprotegió atrás.

Corrida por izquierda de Lautaro Comas para la asistencia de Marcelo Pérez, quien no tuvo problemas para definir con el pase en ventaja del argentino.

Inmediatamente después, los rojiverdes tuvieron la oportunidad de empatar con un envío de Charpentier que desvió providencialmente Alfredo Aguilar extendiendo la pierna.

Los rojiverdes inquietaron por las bandas. El chico Orlin Barreto fue punzante por derecha y salió airoso en varias acciones contra Maldonado.

Un remate de Quintana dio en el travesaño y un remate de Báez fue bloqueado por Canteros. Del otro lado, Aguilar pudo enviar al tiro de esquina un peligroso envío de Gudiño.

La complementaria presentó goles sucesivo. Error en salida entre Adorno y Candia, recepción del balón de Báez para la cesión a Walter González, quien resolvió la acción con un zurdazo.

En la reanudación, un avance por derecha de Rodrigo Rojas terminó en asistencia a Charpentier, quien anotó con un “tijerazo”, de aire.

Mediante un zurdazo con sutileza de Quintana, en la cabecera del área, el Sportivo pudo ampliar su ventaja. De vuelta “Tembe” estuvo cerca mediante Charpentier y Barreto. Aguilar tuvo intervenciones acertadas, combinadas con algunas equivocaciones.

En una serie de rebotes, “Mbappérez”, a quemarropa, señaló su segundo tanto personal, el cuarto para Luqueño que a esta altura la tenía fácil contra a un rival golpeado por sus desajustes defensivos.

Marotta convirtió de cabeza, pero su tanto no subió al marcador por una infracción sobre “Pira” Benítez. La irregularidad fue detectada por el VAR. El zaguero volvió a anotar, esta vez en contra, por un accidente. El despeje de Canteros tras el tiro libre de Rodríguez dio en el para el autogol con el que se cerró la cuenta.

Los nómadas se encaminan a la Intermedia, aunque los rumores de la supresión del descenso por la euforia mundialista y para contar con 14 clubes en Primera, son cada vez más fuertes.