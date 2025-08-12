Marcadores del Nacional B de la UFI

El 3 de Febrero de Ciudad del Este conquistó la más amplia victoria de la primera fecha del Nacional B de la UFI, al vencer por 5-0 a Sol del Este, en Presidente Franco.
De la decimocuarta edición del evento participan 16 clubes, de los departamentos de departamento de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Concepción y Guairá.
Los marcadores registrados fueron los siguientes:
Grupo A: Deportivo Caaguazú 0-3 Corrales de Ciudad del Este 0, 3 de Febrero de Ciudad del Este 5-Sol del Este de Ciudad del Este 0, Deportivo Minga Guazú 2-JDK de San José de los Arroyos 0 y Ciudad Nueva de Ciudad del Este 0-15 de Mayo de Itapé 0.
Grupo B: Sportivo Campo 9 1-Patriotas de Hernandarias 1, General Garay de Concepción 0–Ovetense 1, Club Salto del Guairá 1-Nacional de Salto del Guairá 0 y 13 de Junio de Ciudad del Este 0-Guaraní de Minga Guazú 0.