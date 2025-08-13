Copa Paraguay: El Kelito logra su pase a los octavos de final

El choque entre River Plate y Deportivo Santaní, por la tercera fase de la Copa Paraguay, cumplido en Carapeguá, fue nivelado en su primera mitad, hasta que en el segundo tiempo el Kelito pudo lograr la ventaja que la sostuvo contra un adversario que no atraviesa precisamente por su mejor momento, ya que marcha último en su categoría.

En la siguiente instancia, el conjunto de la banda roja lidiará con el ganador de la serie entre Resistencia (Intermedia) y Silvio Pettirossi (Primera B).

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

River Plate: Joel Silva; Cristian Sosa, Eric Cristaldo, Santiago Acha y Miguel Chávez; Germán Núñez (85’ Andrés Jantus), Matías Cañete (77’ Alexander Vázquez), Rodrigo Fariña (61’ Walter Gaona) y Brian Mendoza; Mario Ferreira (61’ Jorge González) y Santiago Torres (85’ Willian Alonzo). D.T.: Celso Ayala. Santaní: Fernando Guillén; Bernardino Villalba, Walter Villamayor (79’ Martín Giménez), Alejandro Meza (79’ Óscar Figueredo) y Guido Ibáñez; Luis Santander (59’ Thiago Arévalo), Blas Ortigoza, Alexis Insfrán y Rodrigo Ramírez (59’ Carlos Villalba); Jaret Ojeda y Enrique Estigarribia (75’ Erwin Quiñónez). D.T.: Robert Gauto.

Gol: 66’ Santiago Torres (RP). Amonestados: 27’ Blas Ortigoza (S) y 82’ Santiago Acha (RP).