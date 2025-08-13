Copa Paraguay: Minga Guazú desafía al Sportivo Luqueño

El experimentado Giancarlos Celestino Juliadoza será el árbitro del encuentro entre Deportivo Minga Guazú y Sportivo Luqueño, contando con las asistencias de Christian Sosa y Juan Mendoza, siendo el cuarto Nelson Palma.

Para acceder a esta instancia, el campeón departamental del Alto Paraná debió superar dos filtros, eliminando al 10 de Mayo de Cecilio Báez, en la fase 1 y a Rubio Ñu de Santísima Trinidad, en la 2.

El ganador del choque de la fecha entre rojinegros y auriazules medirá en octavos de final al vencedor de la eliminatoria entre 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Encarnación FC.

La próxima semana no habrá actividad en el certamen de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que tendrá continuidad con estos lances:

* Martes 26, 18:30: 2 de Mayo-Encarnación FC, en el Río Parapití.

* Miércoles 27, 13:30: Silvio Pettirossi-Resistencia, en el Ricardo Grégor. 16:00: Humaitá de Roque Alonso-General Caballero de Juan León Mallorquín, en el Antonio Aranda. 18:30: Pastoreo FC-Cerro Porteño, también en Ciudad del Este.

* Jueves 28, 16:00: Benjamín Aceval de Villa Hayes-Guaraní, en el Martín Torres de Trinidense. 18:30: 24 de Setiembre de Areguá-Libertad, en La Arboleta de Rubio Ñu.