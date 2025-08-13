Libertad: Fiesta de gala en La Huerta

El campeón paraguayo Libertad, que pugnará con el argentino River Plate por una plaza a los cuartos de final de la Copa Libertadores, no llega a la serie en su mejor momento. Además, cuenta con sensibles bajas que disminuyen sus posibilidades de éxito, aunque cuenta con elementos de nivel para dar pelea.

Lea más: Ausencias y dudas

A las bajas por lesión de Rodrigo Morínigo y Robert Samuel Rojas se suma por similar motivo la de Matías Espinoza, por lo que el técnico Sergio Daniel Aquino se verá obligado a mover sus piezas para conformar un elenco que esté en condiciones de lograr un resultado positivo para encarar con mayor fuerza la del próximo jueves 21 en Buenos Aires, en el mismo horario.

La más probable formación repollera es la compuesta por: Martín Silva; Iván Ramírez, Álvaro Campuzano, Diego Viera y Néstor Giménez; Hugo Fernández, Ángel Cardozo Lucena, Lucas Sanabria y Lorenzo Melgarejo; Iván Franco y Gustavo Aguilar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El match contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. El encargado del VAR será su compatriota Rodolpho Toski.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas oscilan entre 40.000 y 350.000 guaraníes.

Como los hoteles se encuentran ocupados por las delegaciones que compiten en los Juegos Panamericanos Juniors, las comitivas de River Plate y Estudiantes de la Plata se hospedan en sedes alternativas, que son igualmente lujosas, ubicadas en Ypané. Los “millonarios” paran en la Albiróga, mientras que los platenses están en Carfem.