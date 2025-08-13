Libertad

Libertad: ausencia, dudas y variantes para medir a River Plate

Libertad disputa los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo recibe el jueves a River Plate. Sergio Aquino tiene dos días para definir la formación.

12 de agosto de 2025 - 10:32
Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, lamenta el penal errado contra Sao Paulo por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Libertad juega los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo, vigente campeón del fútbol paraguayo, enfrenta a River Plate de Matías Galarza: la serie empieza el jueves 14 de agosto, a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta. A dos días del partido, la formación que planifica Sergio Aquino es una incógnita por las dudas que generan un par de titulares.

La primera baja confirmada es Rodrigo Morínigo, quien sufrió una lesión muscular en el empate 1-1 con Recoleta por la séptima fecha del torneo Clausura 2025. El arquero de 26 años está descartado para el encuentro contra el Millonario y como había ocurrido frente al Canario, Martín Silva será el reemplazante: el uruguayo de 42 años solo suma 113 minutos en toda la temporada.

Iván Ramírez (i) y Álvaro Campuzano, jugadores de Libertad, celebran un gol en el partido frente a Alianza Lima por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

¿Llegan Robert Rojas y Matías Espinoza?

Por su parte, los laterales Robert Rojas y Matías Espínoza son una incertidumbre: ambos fueron sustituidos al finalizar el primer tiempo del cotejo del domingo por el campeonato local. Si no llegan, el entrenador deberá rearmar toda la línea defensiva. Además, el DT podría retocar el mediocampo con la presencia de Ángel Lucena Cardozo y la vuelta de Lorenzo Melgarejo.

