Primera B: La 19ª fecha se abre el viernes en Areguá

La Primera División B es el tercer nivel de nuestro fútbol y consta de 34 rondas. El campeón ascenderá a la División Intermedia, el vice tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la UFI, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la B. La cartelera:
Viernes 15 de agosto
24 de Setiembre vs. Atlántida SC
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 13:00 (TV).
Sábado 16
Sport Colombia vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00.
Presidente Hayes vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 15:15.
Olimpia de Itá vs. 3 de Febrero FBC
Estadio: Manuel Gamarra.
Horario: 15:15.
Cristóbal Colón JAS vs. Atlético Colegiales
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:15.
Domingo 17
3 de Noviembre vs. General Díaz
Estadio: Rubén Ramírez.
Horario: 15:15.
Silvio Pettirossi vs. 29 de Setiembre
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:15.
Benjamín Aceval vs. Sportivo Iteño
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 15:30.
Lunes 18
Fulgencio Yegros vs. Martín Ledesma
Estadio: Cerro León (Villeta).
Horario: 15:15.