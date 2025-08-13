Fútbol

Primera B: La 19ª fecha se abre el viernes en Areguá

Este viernes se abre el decimonoveno capítulo de la Primera División B, tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El primer partido de la ronda será en Areguá, mientras que el último se desarrollará en Villeta.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 16:59
Foto de archivo del estadio Próculo Cortázar, ubicado en la compañía Valle Pucú de Areguá, donde este viernes se enfrentarán 24 de Setiembre y Atlántida.
Foto de archivo del estadio Próculo Cortázar, ubicado en la compañía Valle Pucú de Areguá, donde este viernes se enfrentarán 24 de Setiembre y Atlántida.

La Primera División B es el tercer nivel de nuestro fútbol y consta de 34 rondas. El campeón ascenderá a la División Intermedia, el vice tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la UFI, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la B. La cartelera:

Lea más: La marcha del torneo mayor paraguayo

Viernes 15 de agosto

24 de Setiembre vs. Atlántida SC

Estadio: Próculo Cortázar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Horario: 13:00 (TV).

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2309

Sábado 16

Sport Colombia vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Presidente Hayes vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 15:15.

Olimpia de Itá vs. 3 de Febrero FBC

Estadio: Manuel Gamarra.

Horario: 15:15.

Cristóbal Colón JAS vs. Atlético Colegiales

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:15.

Domingo 17

3 de Noviembre vs. General Díaz

Estadio: Rubén Ramírez.

Horario: 15:15.

Silvio Pettirossi vs. 29 de Setiembre

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:15.

Benjamín Aceval vs. Sportivo Iteño

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 15:30.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2309

Lunes 18

Fulgencio Yegros vs. Martín Ledesma

Estadio: Cerro León (Villeta).

Horario: 15:15.

Enlace copiado