Libertad-River Plate: Millonarios en La Huerta

Una llave entre Libertad y River Plate, con claro favoritismo del club argentino, por historia y presente. En este caso, la actualidad la medimos por el lado del Guma, que luego de un buen primer semestre, que incluyó la obtención del título del torneo Apertura, tuvo un relajo que le restó protagonismo en el Clausura. De a poco va recuperando terreno perdido.

Las bajas merman el potencial del equipo de Sergio Daniel Aquino. La ausencia más sentida probablemente sea la del lesionado arquero Rodrigo Morínigo. La portería repollera será cubierta por el veterano Martín Silva, quien estuvo inactivo por más de 300 días.

Robert Samuel Rojas, con pasado en la institución de la banda roja, sufrió una lesión frente a Recoleta FC. El zaguero, con fallido paso por Olimpia, aún se encuentra en etapa de adaptación en Tuyucuá.

Para sacar adelante este partido y encarar la revancha dentro de una semana en Buenos Aires (en el mismo horario), Libertad necesita un despliegue físico mayor al habitual. La lentitud de nuestro fútbol hace que nuestros representantes internacionales sufran al traspasar la frontera, porque son superados en dinámica y si se exigen por estar a tono, generalmente quedan cortos para aguantar los más de 90 minutos de acción.

El conjunto de la banda roja está en formación, tampoco llega en su mejor momento. Tiene entrenador y jugadores de jerarquía, por lo que el Guma deberá actuar con inteligencia. La efectividad será un factor clave, porque los dirigidos por el “Patito” Aquino generan jugadas de gol, pero las resuelven en un mínimo porcentaje.

El apoyo de la Legión Triunfante será importante. Una afición que espera retos como este para determinar el grado de crecimiento que tuvo el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI, que necesita logros internacionales, que no se obtienen con facilidad.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en cuartos de final con el vencedor del choque entre el brasileño Palmeiras y el peruano Universitario de Deportes.