Argentina: Espínola contiene, Cocoliso define

Los paraguayos van ganando crédito en Newell’s Old Boys de Rosario, a tal punto que Saúl Savín Salcedo, que no iba a ser tenido en cuenta, fue readmitido por el entrenador Cristian Fabbiani y se reincorporará al grupo.

La Lepra venció por 3-2 a Atlético Tucumán, con el protagonismo de Juan Ángel Espínola y Carlos Gabriel González, avanzando a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará al Belgrano de Córdoba.

La marca de Cocoliso González, que se unió al club rojinegro a principios de año, es de tres anotaciones el 19 partidos, mientras que Espínola, quien se unió recientemente al grupo, lleva tres presentaciones, todas en buen nivel.

