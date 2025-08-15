Boca Juniors, contra el Rivadavia de Villalba y Arce

Boca Juniors, el Xeneize, atraviesa la racha más negativa de su historia, con 12 partidos sin victorias en casi cuatro meses. Su último triunfo fue a mediados de abril, ante Estudiantes de La Plata por 2-0. Enfrentará al complicado Independiente Rivadavia de Mendoza.

Lea más: Espínola contiene, Cocoliso define

En 2025, ha sido una máquina de acumular fracasos. El primer traspié, quizás el más duro, llegó en marzo cuando Alianza Lima lo eliminó en la segunda ronda de la Copa Libertadores en La Bombonera, lo que le impidió avanzar a la fase de grupos de este torneo y además tampoco le permitió pasar a la Copa Sudamericana.

Después perdió el superclásico con River Plate y posteriormente quedó eliminado en el torneo Apertura local y en el Mundial de Clubes, donde no ganó ningún partido de la fase de grupos e igualó 1-1 con el amateur Auckland City, un resultado considerado vergonzoso por sus hinchas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por último, el 23 de julio fue eliminado por el modesto Atlético Tucumán en dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mal momento de Boca es todavía contemplado con cierta paciencia por parte de sus hinchas, pero podría arrasar con el tercer ciclo del veterano Miguel Ángel Russo en el club, sin poder alterar un andar negativo.

Russo lleva ocho partidos sin ganar al mando de Boca, con cinco empates y tres caídas, seis tantos anotados y 10 recibidos. Además, no ha podido confirmar una oncena titular, ya que ha variado la formación en cada uno de esos ocho encuentros.

El entrenador no habló tras el empate que Boca rescató en el clásico contra Racing la semana pasada en La Bombonera, un resultado que lo dejó penúltimo en el Grupo A con 3 puntos, apenas por delante del humilde Aldosivi, que acumula dos unidades.

Tampoco emitió opinión el presidente e ídolo del club, Juan Román Riquelme, que sólo decidió disolver el Consejo de Fútbol lo que provocó la salida de dos históricos exjugadores como el colombiano Mauricio Serna y Raúl Cascini.

Mientras tanto, su archirrival River Plate es la otra cara de la moneda. Líder del Grupo B y enfrascado en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el jueves visitaba al Libertad de Paraguay, el Millonario recibirá a Godoy Cruz en el estadio Monumental en pos de una nueva victoria que lo consolide en los más alto.

Partidos de la quinta fecha:

Viernes

Aldosivi-Belgrano

Instituto-Unión

Racing-Tigre

Sábado

Platense-San Lorenzo

Huracán-Argentinos Juniors

Rosario Central-Deportivo Riestra

Vélez Sarsfield-Independiente

Domingo

Gimnasia y Esgrima-Lanús

Defensa y Justicia-Newell’s

Central Córdoba-Barracas Central

Banfield-Estudiantes de La Plata

River Plate-Godoy Cruz

Independiente Rivadavia-Boca Juniors

Lunes

Sarmiento-Atlético Tucumán

Talleres-San Martín de San Juan

Las posiciones. Grupo A: Barracas Central 9 puntos, Estudiantes de La Plata 9, Belgrano 7, Defensa y Justicia 7, Central Córdoba 6, Huracán 6, Newell’s 5, Argentinos 5, Unión 5, Independiente Rivadavia 4, Tigre 4, Racing 4, Banfield 4, Boca Juniors 3 y Aldosivi 2. Grupo B: River Plate 8, San Lorenzo 8, Gimnasia y Esgrima 7, Lanús 6, Rosario Central 6, Riestra 6, Atlético Tucumán 5, Vélez Sarsfield 5, Sarmiento 5, Instituto 5, San Martín San Juan 4, Talleres 4, Godoy Cruz 3, Platense 3 e Independiente 2. AFP