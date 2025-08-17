Ameliano y Luqueño, la antesala de Guaraní vs. Cerro Porteño

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En la antesala de Guaraní vs. Cerro Porteño, la V Azulada y el Auriazul juegan a las 15:00, hora de Paraguay, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Arbitra David Ojeda con VAR de Fernando López.

Ameliano, cortar la racha y volver a zona de Copa

Sportivo Ameliano acumula seis encuentros sin victorias y está fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. La V Azulada de Humberto García solo triunfó en la primera ronda y desde entonces, perdió 5 y empató 1. Los del Barrio Virgen del Huerto están penúltimo en la tabla de posiciones con 4 unidades, mientras que en el acumulativo, es noveno con 33.

Luqueño, superar el duro golpe de Copa Paraguay

Sportivo Luqueño tiene únicamente el campeonato por el resto de la temporada. Eliminado en la semana de la Copa Paraguay 2025 por Minga Guazú, representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), el Auriazul de Julio César Cáceres quiere extender el buen momento en Liga y acortar la diferencia con el puntero: suma 13, es cuarto y está a 4 de Cerro Porteño.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Julio González, Francisco Báez, Elías Rodas, Marcos Martinich; Alejandro Samudio, Estivel Moreira, Diego Valdez, Elvio Vera; Fredy Vera y Elías Sarquis.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alberto Espínola, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Sebastián Maldonado; Julñio Báez, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Brahian Ayala; Marcelo Pérez y Wálter González.