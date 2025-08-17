Sunderland goleó en el debut con una asistencia de Omar Alderete

Sunderland AFC y Omar Alderete debutaron en la Premier League con una victoria de local. Los Gatos Negros derrotaron 3-0 al West Ham en el Estadio de Luz con asistencia del canterano de Cerro Porteño. El futbolista paraguayo arrancó entre los suplentes, ingresó a los 53 minutos y 8 después, asistió para el primer tanto del partido.
Alderete, quien reemplazó al neerlandés Jenson Seelt, condujo un avance por izquierda, ingresó a terreno adversario y lanzó un centro para que el español Eliezer Mayenda convierta de cabeza el 1-0 parcial. Posteriormente, el británico Daniel Ballard aumentó la ventaja a los 73′, mientras que el francés Wilson Isidor sentenció la goleada a los 90+2′.