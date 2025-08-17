A qué hora juega Ameliano vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Auriazul juegan a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 15:00 horas
Argentina: 15:00 horas
Brasil: 15:00 horas
Uruguay: 15:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 13:00 horas
Colombia: 13:00 horas
Perú: 13:00 horas
Venezuela: 14:00 horas
Bolivia: 14:00 horas
El Salvador: 12:00 horas
México: 12:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas
Estados Unidos - Este: 13:00 horas
Inglaterra: 19:00 horas
España: 20:00 horas
Bélgica: 20:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 20:00 horas
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.