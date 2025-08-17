Fútbol

A qué hora juega Ameliano vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 13:53
Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Pedro González, ABC Color

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Auriazul juegan a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

El Salvador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas

Estados Unidos - Este: 13:00 horas

Inglaterra: 19:00 horas

España: 20:00 horas

Bélgica: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 20:00 horas

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

