A qué hora juega Ameliano vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada y el Auriazul juegan a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

El Salvador: 12:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 10:00 horas

Estados Unidos - Este: 13:00 horas

Inglaterra: 19:00 horas

España: 20:00 horas

Bélgica: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 20:00 horas

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.