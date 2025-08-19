Guillermo Paiva, penal malogrado y jugador del partido

Los anfitriones del Junior tuvieron su gran oportunidad de tomar ventaja al minuto 54 con una pena máxima que el paraguayo Guillermo Paiva se encargó de cobrar, pero el artillero mandó la pelota por el costado derecho de la portería de Aldair Quintana.

Lea más: Equipo de Pepe Cardozo lidera en Costa Rica

Tras esa jugada llegó el tanto para los visitantes en un contragolpe letal en el que el extremo argentino Fabián Sambueza habilitó al atacante Fáber Gil para que mandara el balón al fondo de la red, una jugada que estuvo en suspenso por varios minutos mientras que el VAR revisaba un supuesto fuera de lugar.

El Junior salió a buscar el empate y lo consiguió al 89 cuando el árbitro pitó penal luego de que el venezolano Leonardo Flores derribara en el área al extremo José Enamorado y Rodríguez mandó el balón al fondo en el cobro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Flores volvió a derribar en el área a Enamorado, fue expulsado y el árbitro pitó otro penal, por lo que Rodríguez volvió a tomar el balón y celebró el 2-1 definitivo al minuto 112.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los barranquilleros lideran el torneo con 17 puntos, cuatro más que el Deportes Tolima, mientras que el Bucaramanga se estancó en el puesto 12 con siete unidades. EFE