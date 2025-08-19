Real España-Diriangén, con el paraguayo Carballo

Dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, Real España, recibirá en San Pedro Sula al Diriangén con la necesidad hacer borrón y cuenta nueva en el torneo. El duelo arrancará a las 23:00, hora paraguaya.
Los de Campos cayeron por 4-2 ante el Herediano costarricense, y por 2-1 ante el Municipal guatemalteco.
A Real España solo le sirve el triunfo a Diriangén para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en la Copa Centroamericana, mientras que el Diriangén, buscará en su cuarta salida anticipar su paso a los cuartos de final. Diriangén venció por 4-2 al Herediano costarricense. Empató 1-1 con Municipal y cayó por 2-1 ante el San Miguelito panameño.
El paraguayo Renzo Domingo Carballo, de 29 años, viene cumpliendo una gran gestión en Diriangén, en el que cumple su tercera temporada. EFE