El Fair Play Financiero, el proyecto impulsado por la APF

Con el propósito de adecuarse a la modernización y transparencia en el fútbol actual, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, juntó a los presidente de clubes y presentó el el proyecto de Fair Play Financiero.

El plan se respalda en “el objetivo de fortalecer la salud económica de las entidades deportivas y garantizar un desarrollo sostenible del fútbol paraguayo”. Amparado en las prácticas internacionales y en la normativa de sostenibilidad financiera aplicada por la UEFA y otros organismos, el Fair Play Financiero de la APF se surge sobre tres pilares fundamentales: sustentabilidad, orden y control de costos y gastos.

El proyecto establece reglas claras para

Mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.

Evitar deudas excesivas con jugadores, cuerpo técnico, otros clubes y autoridades fiscales.

Garantizar reportes financieros auditados y transparentes y Promover inversiones responsables en infraestructura y desarrollo deportivo.

Robert Harrison cree que el Fair Play Financiero es un avance significativo en la modernización del fútbol paraguayo, alineando la gestión de los clubes con criterios internacionales de sostenibilidad.

“Queremos un fútbol competitivo, sólido y responsable. Con este proyecto estamos garantizando el futuro de nuestros clubes y del espectáculo deportivo que tanto apasiona al país”, sostuvo.

Sistema de torneos a partir del 2026

Se planifica variar el sistema de competencia y lo cercano es impulsar una temporada menos cargada desde el próximo año. Por de pronto se descarta la versión de dejar sin efecto los descensos 2025, por una cuestión contractual con la empresa propietaria de los derechos de televisación.

Las opciones son: sostener el mismo; Apertura con una rueda, después liguilla y el campeonato Clausura con 22 fechas; y torneo anual con ruedas (33 fechas).