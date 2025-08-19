General Caballero JLM: Salinas es baja militar

El experimentado volante ofensivo de General Caballero de Juan León Mallorquín, Richard Salinas, sufrió un esguince de rodilla en el empate sin goles contra Recoleta, en el capitalino estadio Ricardo Grégor.
Los altoparanaenses, que llevan cuatro temporadas en Primera, están en la zona roja del descenso y necesitan un elevado puntaje para fortalecer el promedio.
El choque dominical contra el Decano de nuestro fútbol, en el estadio Ka’arendy, se pondrá en marcha a las 16:00. En el Apertura, se dio un empate 1-1 en Mallorquín, en la rueda inicial, y una sonora victoria militar por 3-0 en la ronda de las revanchas, en Villa Elisa.
