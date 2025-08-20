Sudamericana: El Mineiro de Junior Alonso va por la clasificación

El partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro comenzará a las 19:00 y tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte de la ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

El pasado jueves, Atlético Mineiro logró una remontada esperanzadora como local al vencer por 2-1 a Godoy Cruz, y se ilusiona con un partido controlado ante un rival que no atraviesa su mejor momento, ya que reemplazó a su entrenador en las últimas fechas por malos resultados en el comienzo del torneo argentino.

El gol decisivo del encuentro de ida de esta serie de octavos fue obra del exinternacional brasileño Hulk, quien selló la victoria en los minutos finales y dejó a su equipo en ventaja de cara al partido decisivo de este jueves.

El Mineiro, que tiene al paraguayo Junior Alonso como uno de los puntales defensivos, accedió a octavos de final después de imponerse ante Bucaramanga en la repesca, tras haber quedado segundo en el Grupo H, por detrás del peruano Cienciano.

El equipo del entrenador Cuca promedia la tabla de posiciones en el Brasileirão, con seis victorias, seis empates y seis derrotas en 18 partidos jugados, y en el último domingo cayó 3-1 como local contra Gremio de Porto Alegre.

El conjunto mendocino, por su parte, terminó líder e invicto del Grupo D de la Sudamericana, y llega al encuentro de este jueves tras una nueva derrota, esta vez 4-2 ante River Plate en condición de visitante, la segunda caída en cinco fechas del torneo Clausura, donde marcha anteúltimo en la Zona B.

El pasado 7 de agosto, la derrota contra Gimnasia y Esgrima de La Plata le costó el cese al entrenador Esteban Solari, que ha sido sustituido por Walter Ribonetto, con experiencia en el Tomba, aunque todavía no logra el despliegue esperado. El ganador de esta llave chocará en la próxima fase con el vencedor del choque entre el boliviano Bolívar y el peruano Cienciano, que se enfrentan este miércoles en Cusco tras la victoria como local de los celestes por 2-0. EFE