Sudamericana: Lanús con el Central Córdoba de José Florentín

El encuentro entre Lanús y Central Córdoba comenzará a las 21:30 y tendrá como escenario el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

El jueves pasado, el conjunto de Santiago del Estero consiguió un esforzado triunfo ante el Granate por 1-0, con gol de Gastón Verón, una de las figuras del equipo, que es local en el moderno estadio Madre de Ciudades.

El equipo de Mauricio Pellegrino tuvo oportunidades claras que desperdició sobre el final, por lo que llega con ilusión por el nivel de juego a pesar de la derrota. Por el lado de los santiagueños, se prevé que apuesten a un partido de contraataques y defensa intensa de la mínima diferencia obtenida en casa.

En el plano local, Lanús marcha segundo en la Zona B del Torneo Clausura tras cinco fechas, en las que acumuló nueve puntos producto de 3 victorias y dos derrotas, un reflejo de la irregularidad que atraviesa.

Por su parte, Central Córdoba marcha séptimo en la Zona A de la misma competencia, con cuatro empates, una victoria y ninguna derrota.

El equipo del sur de Buenos Aires logró el último domingo una importante victoria por 1-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata como visitante, tras comenzar perdiendo en la primera etapa.

El conjunto blanquinegro logró su cuarto empate en el torneo en su visita al humilde Barracas Central, que se imponía los primeros minutos pero un gol de Lucas Abascia igualó el resultado en el segundo tiempo.

En cuartos de final, el ganador de esta serie chocará con el brasileño Fluminense, que venció este martes por 2-0 a América de Cali y selló un 4-1 en el global.

En cuanto a las formaciones, José Ignacio Florentín está anunciado como titular en Central Córdoba. En Lanús, Ronaldo Dejesús se encuentra en etapa de recuperación, mientras que José María Canale es pieza de recambio. EFE