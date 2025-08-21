Fútbol

Alex Cáceres anota en derrota del Wilstermann

El paraguayo Alex Albino Cáceres registró el miércoles de penal el gol para el Wilstermann de Cochabamba, que perdió en Sucre contra el Independiente Petrolero 2-1, en duelo pendiente de la decimosexta fecha de la Liga boliviana.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 16:10
Alex Albino Cáceres Méndez (29 años), con el balón en el brazo, luego de marcar el gol de penal para el Wilstermann de Cochabamba.
Captura de pantala

Independiente Petrolero le ganó por 2-1 a Jorge Wilstermann de Cochabamba, en el estadio Patria de Sucre.

Thomaz Santos, al minuto 35, desde el punto penal y Willie Barbosa, al 50, anotaron los tantos del conjunto vencedor. El descuento llegó a través de Alex Cáceres, al 66, desde el punto penal.

En Independiente fue titular el paraguayo Gustavo Cristaldo y en el conjunto Aviador fue inicialista Cáceres, el deportista de Itakyry, formado en Guaraní. que lleva tres conversiones en 17 lances con el club cochabambino, al que se unió en la temporada 2024.

