Alex Cáceres anota en derrota del Wilstermann

Independiente Petrolero le ganó por 2-1 a Jorge Wilstermann de Cochabamba, en el estadio Patria de Sucre.

Thomaz Santos, al minuto 35, desde el punto penal y Willie Barbosa, al 50, anotaron los tantos del conjunto vencedor. El descuento llegó a través de Alex Cáceres, al 66, desde el punto penal.

En Independiente fue titular el paraguayo Gustavo Cristaldo y en el conjunto Aviador fue inicialista Cáceres, el deportista de Itakyry, formado en Guaraní. que lleva tres conversiones en 17 lances con el club cochabambino, al que se unió en la temporada 2024.

