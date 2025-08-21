Cremonese presenta a Tony Sanabria

Nacido en San Lorenzo, el 4 de marzo de 1996 y formado en la cantera del Barcelona, Tony Sanabria ha militado también en clubes como Sassuolo, Roma, Sporting de Gijón, Betis y Genoa, y en la Serie A en total ha participado en 180 encuentros y en LaLiga en 99.

El atacante debutó con la selección paraguaya con tan solo 17 años y ha disputado 37 partidos.

“Les digo a nuestros aficionados que lucharemos y daremos lo mejor de nosotros en el campo para hacerlos felices y lograr nuestros objetivos. Estoy feliz de reencontrarme con el entrenador, con quien he trabajado tanto en Génova como en Turín. Él sabe exactamente lo que puedo aportar y yo sé lo que exige. ¡Vamos Cremo!”, afirmó el atleta en las primeras declaraciones como jugador del Cremonese. EFE

