Revés definitivo para Marco Trovato

El 28 de setiembre de 2020, el entonces dirigente Marco Trovato, presidente de Olimpia, fue declarado culpable “de manipulación de partidos y de incumplimiento de su deber de colaboración durante el proceso disciplinario”.

Lea más: Mensaje de la esposa de Trovato

En su afán de recomponer su imagen, tras el abrupto cierre de su carrera dirigencial por las denuncias presentadas por Édgar Troche, Trovato inició un largo proceso de apelación que le generó un desgaste emocional y económico, que no tuvo el efecto esperado.

El 24 julio de 2014, Marco logró una aplastante victoria en las elecciones contra Arnaldo Decoud para ocupar el máximo cargo en Olimpia, que lo ejerció durante seis años, siendo obligado a renunciar por el castigo recibido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su mandato, el Decano obtuvo cinco títulos, Clausura 2015, Apertura y Clausura 2018, Apertura y Clausura 2019. La sanción de la FIFA es a nivel individual. La institución no tiene absolutamente nada que ver en el caso.