El mensaje de la esposa de Trovato tras ratificación del TAS

Tras la ratificación de la sanción de por vida contra Marco Trovato por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), su esposa Jazmín utilizó Instagram para enviar un mensaje. El exdirigente decano compartió la publicación en su cuenta personal.

21 de agosto de 2025 - 14:38
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este jueves la sanción de por vida impuesta por la FIFA al expresidente de Olimpia, Marco Trovato, por manipulación de partidos.

La decisión cierra definitivamente el largo proceso judicial iniciado tras la resolución del ente rector del fútbol mundial en 2020.

Ante el fallo, Jazmín Trovato, esposa del exdirigente franjeado, utilizó sus redes sociales para pronunciar un mensaje que refleja la mezcla de dolor y resiliencia con la que la familia del exdirigente recibe la ratificación.

“UNA VUELTA DE PÁGINA. Es muy doloroso sentir impotencia e injusticia con todo esto, pero bueno, seguimos con la frente en alto y la conciencia tranquila. Enseñando a nuestros hijos valores y a trabajar por sus sueños, aunque encuentren piedras en el camino. Quiero agradecer a todas esas personas que siempre nos recordaron en sus oraciones, nos brindaron su apoyo GRACIAS! Con esto damos por cerrada esta etapa que tuvo más momentos HERMOSOS que feos, que nos enseñó a valorar y conocer las amistades verdaderas. DIGAN LO QUE DIGAN SIEMPRE JUNTOS DE LA MANO DE DIOS Y LA VIRGEN (sic)“, publicó en su cuenta de Instagram.

Sanción a Trovato, no al Olimpia

La familia Trovato insiste en mantener su inocencia. El propio expresidente decano reforzó ese mensaje al compartir la publicación en su cuenta personal de Instagram, a través de sus stories.

La sanción confirmada por el TAS implica que Marco Trovato queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos en el fútbol.

En el plano institucional, Olimpia —club que presidió entre 2014 y 2020— quedó fuera del proceso disciplinario, ya que la sanción fue exclusivamente al exdirigente deportivo.

