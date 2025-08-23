2 de Mayo-Sportivo Ameliano: Nebulosa paridad en la Terraza

Una tenaz lucha en medio de la neblina

El 2 de Mayo y Ameliano se enfrentaron esta tarde en la Terraza del país con la urgencia de sumar de a tres, debido principalmente a la escasez de triunfos de los equipos en esta parte del torneo Clausura. La neblina fue protagonista del juego.

El árbitro Mario Díaz de Vivar autorizó el arranque del juego y el primer cuarto fue exclusivamente para la visita, que fue más ordenada desde el punto de vista táctico y a la hora de generar peligro frente a la valla defendida por el arquero local, Ángel Martínez, más incisiva.

La V azulada, que esta vez jugó con la indumentaria alternativa (roja y amarilla), tuvo posibilidades claras de abrir el marcador, pero fue ineficaz a la hora de resolver y Miguel Martínez también se impuso ante sus adversarios.

Promediando el primer tiempo, el local aprovechó una equivocación defensiva de su rival, y tras la jugada protagonizada por Jesús Llano, que recibió una falta del capitán Julio “Polaco” González, el juez pitó la pena máxima y desde los doce pasos, Matías Cáceres lo transformó en gol, a los 27’, para lo que fue una gran reacción del equipo fronterizo que tuvo incluso otras chances de subir en el marcador. Con el 1-0 se fueron a los vestuarios.

El segundo tiempo tuvo un trámite deslucido, friccionado y con poca claridad de ambos. Al final llegaron las emociones sobre la densa neblina. A los 42’, luego de un centro, Estivel Moreira conectó de cabeza para el empate final.

Marcelo José Palau

El entrenador uruguayo del 2 de Mayo, Marcelo José Palau Balzaretti, de 40 años, lamentó las posibilidades desperdiciadas para aumentar su ventaja contra Ameliano, que sobre el final llegó al empate 1-1.

“Fue un partido complicado por todo, por el rival, por cómo se había puesto el segundo tiempo, el viento, el rocío, la niebla, se veía poco. Creo que hicimos muchas cosas muy buenas como para quedarnos solamente con un empate tan simple como este”, enfatizó el orientador.

“Lo que nos duele es que nos terminan haciendo un gol en una situación en la que estamos con 10 jugadores dentro del área defendiendo y nos hacen de cabeza”.

“Son cosas que no deberían pasar, pero bueno, nos pasó. Tuvimos para liquidarlo, pero no fue así”, dijo Palau, quien totaliza 18 partidos dirigidos, con un balance de 3 triunfos, 9 empates y 6 derrotas.