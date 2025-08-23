Aburrido empate entre Luqueño y Recoleta en Itauguá

Pobre encuentro, con escasez de emociones

Primer tiempo que tuvo una propuesta casi tediosa, con posesión compartida, los elencos protagonizaron un juego con mucho tráfico en la mitad de campo, pero fue Recoleta, con las transiciones marcadas, el que tuvo las acciones más claras, mientras Luqueño cifraba sus esperanzas en la pelota quieta.

El Canario fue el primero en inquietar, con un saque largo de Falcón, que tuvo la peinada de Monzón que favoreció la carrera de Sandoval, quien con perfil de disparo decide eludir la cobertura de Villalba, ante el achique de Aguilar, quedó sin ángulo de tiro y fue obligado a buscar asistir a Ferreira, pero el pase quedó corto, permitiendo que el portero se haga con el control del balón y desvanezca la ocasión.

Mientras, el Auriazul logró inquietar con un par de tiros de esquina de Comas, en la primera buscó a Villalba, quien aplicó el cabezazo que encontró la buena ubicación de Falcón y en la segunda casi gol olímpico del mediapunta argentino, aventajado por el viento, que sorprendió al portero canario, quien en su desesperado retroceso observaba aliviado como el esférico pasaba por encima de su portería.

La complementaria siguió carente de pulcritud y el peligro permanecía lejos de los arcos, los cambios tampoco contribuyeron para cambiar el rumbo del partido. La acción más clara de la segunda mitad fue para Recoleta, en una acción en la que Aldo González desbordó, metió el centro que encontró el rechazo corto de Monzón, dejando de frente a la portería a Sandoval, quien elevó el tiro desde posición inmejorable.

Julio César Cáceres: “Partido muy disputado”

El entrenador del Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres, reconoció la dificultad que presentó el juego. “Fue un partido muy disputado, peleado, creo que estuvimos mejor en el primer tiempo que en el segundo, pero el rival también juega, tienen una forma de jugar, lo hicieron bien. Nosotros habíamos marcado que siempre lo ideal es ganar, pero cuando no se puede, conseguir los puntos es muy importante para nosotros”, expresó.

El técnico de Recoleta, Jorge González Frutos, manifestó. “El vestuario está un poco dolido porque vinimos a buscar los tres puntos. Encontramos de vuelta nuestro juego asociado, creo que generamos las mejores ocasiones de gol en ambos tiempos, no quiso entrar la pelota, así que hay que trabajar, hay que ocuparse de volver a ser ese equipo de muchos goles, hoy también volvimos a tener el arco en cero, que es muy importante”, consignó.