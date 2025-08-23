Guaraní de Fram sorprende al 12 de Junio

Complicado con el promedio, Guaraní de Fram necesita encadenar buenos resultados para permanecer en la División Intermedia. Con la victoria por 2-1 sobre 12 de Junio de Villa Hayes, en suelo chaqueño, dio un importante paso.
En los tramos finales de la División Intermedia, el León sufrió una frenada y corre el riesgo de ser desplazado de la zona de ascenso a la máxima categoría. Su fútbol está distante al de la primera rueda. Las dos caídas en fila activan la señal de alerta para los auriazules que llegaron a alcanzar una gran ventaja al frente de las posiciones del torneo de la segunda categoría.
Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Luis Rolón, Aníbal Gómez y Álvaro Martínez; Carlos Gallardo (46’ Julio Mongelós), Gastón Pinedo, Ángel Martínez (72’ Alfredo Martínez) y Víctor González (72’ Matías López); Daniel Fernández y Santiago Salcedo. D.T.: Juan Manuel Salgueiro.
Guaraní de Fram: Diego Morel; José Báez, Ivo Parzajuk, Hugo Espínola y Jorge Núñez (89’ Enrique Balbuena); Derlis Benítez, Marcos Riveros, Alberto Mongelós (80’ Bruno Díaz) y Pedro González (57’ Marcos Giménez); Rodrigo Arévalo y Leandro Galeano (89’ Fernando Viveros). D.T.: Roberto Torres.
Goles: 3’ Pedro González y 24’ Jorge Núñez (GF); 57’ Ángel Martínez (12J). Amonestado: 62’ Álvaro Martínez (12J). Expulsado: 81’ Álvaro Martínez (12J), por doble amonestación.