Guaraní de Fram sorprende al 12 de Junio

Guaraní de Fram dio este sábado una gran sorpresa al vencer en su propio escenario al 12 de Junio de Villa Hayes por 2-1, en duelo correspondiente a la 24ª ronda de la División Intermedia, que consta de 30 fechas.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 13:45
El defensor José Carlos Báez aportó su cuota de experiencia para la gran victoria de Guaraní de Fram sobre 12 de Junio de Villa Hayes por 2-1.
Complicado con el promedio, Guaraní de Fram necesita encadenar buenos resultados para permanecer en la División Intermedia. Con la victoria por 2-1 sobre 12 de Junio de Villa Hayes, en suelo chaqueño, dio un importante paso.

En los tramos finales de la División Intermedia, el León sufrió una frenada y corre el riesgo de ser desplazado de la zona de ascenso a la máxima categoría. Su fútbol está distante al de la primera rueda. Las dos caídas en fila activan la señal de alerta para los auriazules que llegaron a alcanzar una gran ventaja al frente de las posiciones del torneo de la segunda categoría.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Luis Rolón, Aníbal Gómez y Álvaro Martínez; Carlos Gallardo (46’ Julio Mongelós), Gastón Pinedo, Ángel Martínez (72’ Alfredo Martínez) y Víctor González (72’ Matías López); Daniel Fernández y Santiago Salcedo. D.T.: Juan Manuel Salgueiro.

Guaraní de Fram: Diego Morel; José Báez, Ivo Parzajuk, Hugo Espínola y Jorge Núñez (89’ Enrique Balbuena); Derlis Benítez, Marcos Riveros, Alberto Mongelós (80’ Bruno Díaz) y Pedro González (57’ Marcos Giménez); Rodrigo Arévalo y Leandro Galeano (89’ Fernando Viveros). D.T.: Roberto Torres.

Goles: 3’ Pedro González y 24’ Jorge Núñez (GF); 57’ Ángel Martínez (12J). Amonestado: 62’ Álvaro Martínez (12J). Expulsado: 81’ Álvaro Martínez (12J), por doble amonestación.

