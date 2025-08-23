Rubio Ñu, con otro paso hacia el ascenso

Mientras Rubio Ñu palpita con el retorno a la división de Honor, Fernando de la Mora se complica más en el promedio de la Intermedia, con la caída en casa por 1-0.
Lea más: Sol de América y Pastoreo empatan
El Laureado marcó el gol en el segundo tiempo y pudo administrar su ventaja para asegurarse la valiosa victoria con la que extiende a cinco puntos su ventaja al frente del certamen.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Blas Medina.
Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor (82’ Ricardo Cardozo); Elías Bóveda (56’ Luciano Taboada), Ángel Colmán, Augusto Franco y Nilson Camacho (67’ Kevin Arrúa); Víctor Berrío (67’ Pedro Ríos) y Jorge Quintana (82’ Santiago García). D.T.: Miguel Cristaldo.
Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Derlis Mereles (89’ Alexis Orué), Juan Barrios, Gustavo Manzur (61’ Víctor Penayo), Fernando Garcete (77’ Enmanuel Caballero) y Juan Giménez (77’ Anderson Leguizamón); César Villagra (89’ Derlys Cabañas). D.T.: Héctor Marecos.
Gol: 58’ Yony Villazanti (RÑ). Amonestados: 42’ Gustavo Manzur y 84’ Tulio Schwarz (RÑ); 45’ Augusto Franco, 52’ Jeremy Flor, 62’ Nilson Camacho y 65’ Aquiles Palacio (FM). Expulsado: 95’ Augusto Franco (FM), por doble amonestación.