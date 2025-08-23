Luqueño recibe a Recoleta con el objetivo de descontar a Cerro

Sportivo Luqueño y Recoleta FC disputan hoy el noveno capítulo del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Canario juegan en el Luis Salinas de Itauguá: inicia a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y el VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño, para descontar al líder

Sportivo Luqueño quiere extender la racha de victorias en el campeonato y recortar parcialmente la desventaja de 4 puntos con relación al líder Cerro Porteño. El Auriazul de Julio César Cáceres, que encadena 2 triunfos, es el escolta del Ciclón con 16. Además, ganando supera a Nacional en el acumulativo, en el que es séptimo en zona de Copa Sudamericana 2026.

Recoleta FC quiere cortar la mala racha

Recoleta FC suma cuatro encuentros sin ganar en el certamen. Desde el 3-1 a Sportivo Ameliano por la tercera fecha (21 de julio), el Canario de Jorge González perdió tres seguidos y empató en el duelo anterior. La seguidilla de malos resultados tiene al Funebrero fuera de los puestos internacionales: es octavo 35 puntos a 3 unidades del rival de turno, que suma 38 en el anual.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alberto Espínola, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Sebastián Maldonado; Walter Rodríguez, Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.

La formación de Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Gonzalo Falcón; Iván Piris, Julio Domínguez, Juan Núñez, Sebastián Vargas; Wilfrido Báez, Alejandro Silva, José Espínola, Brahian Vidal Ferreira; Hugo Sandoval y Lucas González.