Fabián Balbuena, otra baja albirroja

“Hoy te toca disputar un partido distinto, pero sabemos que tu garra guaraní será más fuerte que cualquier obstáculo”, señala parte del escrito de la Asociación Paraguaya de Fútbol como mensaje a Fabián Cornelio Balbuena, quien durante el partido del sábado entre su equipo, el Gremio, contra el Ceará (0-0), por el Brasileirão sufrió la fractura de peroné de la pierna derecha.

Lea más: Pitta se pierde el último combo

El hecho desafortunado en Porto Alegre se produjo justo en el día del cumpleaños 34 del deportista de Ciudad del Este, Alto Paraná.

En el último par de juegos de las Eliminatorias, Paraguay enfrentará el jueves 4 de setiembre a Ecuador, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, cerrando el selectivo el martes 9 contra Perú, en Lima, también a las 20:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los futbolistas que forman parte de la Albirroja son Fabián Balbuena, Mathías Villasanti, Isidro Pitta Saldívar y Julio Enciso Espínola.