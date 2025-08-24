General Caballero JLM vs. Olimpia, abre la jornada dominical

General Caballero de Juan León Mallorquín y Olimpia disputan hoy el primer partido del día y el cuarto de la novena ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojo mallorquino y el Franjeado juegan en el estadio Ka’arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín: empieza a las 16:00, hora de Paraguay, con arbitraje de David Ojeda y VAR de Derlis Benítez.

General Caballero y el objetivo de seguir sumando puntos

General Caballero de Juan León Mallorquín, que lleva cuatro partidos sumando puntos importantes (dos triunfos y dos empates),tiene la misión de seguir sumando puntos con el objetivo de permanecer en la máxima categoría. El rojo de Ka’arendy, comandado por Humberto Loro” Ovelar viene de empatar sin goles en su visita a Recoleta FC, en el césped sintético de Independiente de Campo Grande. Ante el franjeado buscará seguir sumando para intentar salir de la zona roja de la tabla de promedios, donde se encuentra con Atlético Tembetary.

Olimpia y la misión de reencauzar el rumbo

La seguidilla de clásicos resultó adversa para Olimpia. El ciclo comenzó con la derrota por 3-2 frente a Cerro Porteño en el superclásico, continuó con una caída estrepitosa ante Guaraní (4-0) en el “clásico más añejo”, y finalizó con una igualdad sin goles ante Libertad en el “clásico blanco y negro”. Estos resultados dejaron al equipo con la urgente necesidad de reencauzar el rumbo en el campeonato. El franjeado, actualmente comandado por Ramón Díaz, no pudo vencer al “Rojo” mallorquino en lo que va de la temporada; en la primera rueda igualaron 1-1 en Ka’arendy, mientras que en la segunda, cayó 3-0 en Villa Elisa.

La formación de General Caballero JLM vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Luis Guillén; Richard Cabrera, Míller Mareco, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Ronald Roa, Silvio Torales, Juan Alexander Franco y Osmar Giménez; Teodoro Arce y Marcelo Ferreira.

La formación de Olimpia vs. General Caballero JLM en la Primera División de Paraguay

Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Derlis González, Adrián Alcaraz y Tiago Caballero