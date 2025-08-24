Libertad-Guaraní, en cierre de ronda ideal del Clausura

Libertad viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores, dejando una buena imagen contra el argentino River Plate, que lo derrotó en penales.

Lea más: Libertad sí compitió

Guaraní perdió en la octava fecha contra el líder Cerro Porteño, por lo que buscará su recuperación contra un rival de fuste, con el que animó grandes batallas, como la que ocasionó el descenso repollero en 1998.

Será un gran partido, con pronóstico reservado, por lo demostrado por el equipo de Sergio Aquino a nivel internacional y por la buena actuación del conjunto de Víctor Bernay en el segundo certamen liguero de la temporada, teniendo el plus de contar con futbolistas jóvenes que en lo sucedido pueden brindar importantes beneficios económicos al Cacique.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un punto destacado de la dirigencia liberteña es el relacionado a los precios de las entradas, que son los más bajos del medio, 10.000 en Graderías y 20.000 en Plateas. Existen clubes que establecen tarifas muy elevadas que impide que la afición acuda a los estadios en mayor número.