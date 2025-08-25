Ameliano lleva ocho partidos sin victorias

La V azulada, Sportivo Ameliano, lleva ocho partidos sin ganar en el torneo Clausura, con dos empates y seis derrotas. Su única victoria se produjo en la primera fecha sobre Tembetary por 1-0.
La reciente igualdad contra 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero (1-1) permitió cortar una racha de cuatro caídas en filas, además de prolongar la estadía del técnico Humberto García, quien en la previa anuncio que en caso de darse un nuevo resultado negativo, daría el paso al costado.
La dirigencia albiazul, encabezada por Héctor Melgarejo, se encuentra preocupada por la mala campaña, que ubica al equipo en el penúltimo puesto.
El viernes, Ameliano lidiará con Nacional en La Fortaleza, de Villeta, a las 18:30.
En el Apertura, la V azulada se impuso en las dos ocasiones contra la Academia, por 2-1 en la primera rueda (local) y por 1-0 en la segunda (visitante).