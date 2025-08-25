Libertad conquista el Campeonato Anual Femenino 2025

En otra destacada actuación de la jornada final, Olimpia derrotó de manera categórica a Recoleta FC con un marcador de 8-0 en el estadio Gunther Vogel de la Ciudad Universitaria. Este triunfo permitió al equipo franjeado consolidar su posición como subcampeón del certamen. Tanto Libertad como Olimpia finalizaron el campeonato con 59 puntos tras 22 fechas disputadas, pero la ventaja de Libertad en los enfrentamientos directos entre ambos fue determinante para su consagración.

Esta reciente victoria representa el séptimo campeonato de Libertad en el fútbol femenino paraguayo. El club acumula una rica historia de títulos, tanto con su denominación original como tras la fusión con Limpeño, consolidándose como uno de los referentes nacionales de la disciplina. Entre sus conquistas más importantes se destacan el Torneo Apertura 2005, y los campeonatos de 2019, incluyendo el Apertura, Clausura y el Torneo Absoluto. Recientemente, el equipo ha sumado a su palmarés el Torneo Anual 2024, la Supercopa 2024 y el Torneo Anual 2025, demostrando su dominio actual en la categoría.

Con la obtención de los primeros lugares, Libertad y Olimpia representarán a Paraguay en la próxima edición de la Conmebol Libertadores Femenina, que se celebrará en Argentina. Ambos equipos afrontarán este nuevo desafío internacional con el objetivo de dejar en alto el nombre del fútbol paraguayo en la máxima competencia continental de clubes femeninos.

Estadio: Carfem (Ypané). Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Claudia Delvalle y Liz Aguirre. Cuarta árbitra: Teresita Ojeda.

Sportivo 2 de Mayo: Yazmín Duarte; Verónica Vázquez (88′ Soledad Cañete), Silvia Báez, Esther Villamayor y Diana Zalazar (77′ Tatiana Zarza); Aida López, Liz Bareiro (85′ Yennifer Melgarejo), Rosana Alegre e Ingrid Espinoza (77′ Maidi Cristaldo); Kamila Cháves y Ruth Lezcano (77′ Silvia Leguizamón). D.T.: Hugo González.

Libertad: Patricia López; Naomi de León, Natalia Genes, Paola Genes (31′ Luz Cardozo) y Damia Cortaza; María Garay (80′ Lineya Vanegas), Ramona Martínez (80′ Fiorella Aquino), Liz Peña y Angélica Vázquez; Diana Benítez (93′ Nataly Lezcano) y María Tamay (46′ Liza Larrea). D.T.: Ariel Rivaldi.

Gol: 68′ Liza Larrea (L). Amonestadas: No hubo.